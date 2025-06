Kurs „Aktywizacja seniorów” teraz z punktami edukacyjnymi!

Program kursu Aktywizacja seniorów został stworzony z myślą o osobach, które na co dzień wspierają lub dopiero chcą wspierać seniorów w codziennych aktywnościach. Kurs adresowany jest do opiekunów medycznych, terapeutów zajęciowych, animatorów kultury, koordynatorów wolontariatu, pracowników domów pomocy społecznej, dziennych domów seniora, centrów aktywności lokalnej oraz instytucji samorządowych i wszystkich zainteresowanych tematem.

Kurs online z natychmiastowym dostępem koncentruje się na realnych wyzwaniach, z jakimi mierzą się pracujący z osobami starszymi. Uczestnicy zyskują nie tylko wiedzę na temat specyfiki procesu starzenia i aktywizacji seniorów, ale również konkretne strategie działania: jak rozmawiać z seniorem, jak rozpoznać jego potrzeby, jak zaplanować i przeprowadzić angażujące zajęcia, także w przypadku ograniczeń ruchowych czy problemów poznawczych.

Co daje kurs „Aktywizacja Seniorów”?

Zaletą kursu jest jego praktyczne podejście – prezentowane treści są oparte na doświadczeniach pracy ze środowiskiem senioralnym, sprawdzonych metodach i przykładach dobrych praktyk. Dzięki temu uczestnicy mogą wprowadzać proponowane rozwiązania do swojej pracy natychmiast, bez konieczności kosztownych narzędzi czy dodatkowych szkoleń.

„Wiem, że nie każdy może pozwolić sobie na kurs stacjonarny – obowiązki, koszty, dojazdy... Dlatego stworzyłam kurs, który jest zawsze pod ręką – wystarczy chwila i telefon lub komputer. To praktyczny kurs bez nadmiaru teorii – z gotowymi rozwiązaniami, które od razu możesz wdrożyć w życie. Bo dostępność i konkret to nie tylko założenie – to misja Super Seniora”

– mówi dr Barbara Górnicka-Naszkiewicz, psychogerontolog, autorka kursu, red. naczelna Super Seniora.

Kurs kończy się testem. Po jego zaliczeniu uczestnicy otrzymują:

Certyfikat Akademii Super Seniora,

10 punktów edukacyjnych do wykorzystania w systemie doskonalenia zawodowego,

do wykorzystania w systemie doskonalenia zawodowego, Wiedzę na temat aktywnego starzenia się, organizacji zajęć i komunikacji z seniorem,

Praktyczne wskazówki do pracy z osobami z chorobami otępiennymi oraz ograniczeniami ruchowymi,

Gotowe propozycje działań i inspiracje, które sprawdzą się w każdej placówce.

Dostępny od zaraz – elastyczna nauka w dogodnym tempie

Kurs „Aktywizacja seniorów” został zaprojektowany w nowoczesnej formule online, dzięki czemu uczestnicy mają pełną swobodę w decydowaniu, kiedy i gdzie chcą się uczyć. Wystarczy dostęp do internetu – można korzystać z materiałów szkoleniowych z domu, biblioteki czy nawet w podróży. To wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy łączą obowiązki zawodowe z nauką lub mają ograniczoną możliwość uczestniczenia w szkoleniach stacjonarnych.

Czas trwania kursu to prawie 4 godziny – intensywne, ale przystępne spotkanie z wiedzą, podaną w przemyślanej, uporządkowanej formie. Dzięki temu uczestnicy mogą przejść przez cały program w jednym dniu lub podzielić materiał na krótsze sesje, zgodnie z własnym rytmem pracy i codziennym harmonogramem.

Kurs nie wymaga obecności na żywo – można do niego wracać wielokrotnie, zatrzymywać w dowolnym momencie, robić notatki i powtarzać wybrane treści. To doskonała opcja dla osób ceniących wygodę i praktyczne podejście do nauki.

Udział w kursie nie tylko wzbogaca warsztat zawodowy, ale również pozwala uczyć się w sposób komfortowy, bez presji czasu i w atmosferze sprzyjającej refleksji nad jakością własnej pracy z seniorami.

Kurs dostępny jest na platformie Akademii Super Seniora. To doskonała okazja, by wzmocnić swoje kwalifikacje, zdobyć formalne punkty edukacyjne i podnieść jakość swojej codziennej pracy z osobami starszymi.

📧 W razie pytań prosimy o kontakt: super.senior@op.pl

🌐 Szczegóły i zapisy: www.super-senior.pl/produkt/kurs-aktywizacja-seniorow/

Ten kurs to realne wsparcie dla osób, które chcą pracować z seniorami z większą świadomością, skutecznością i satysfakcją. Dołącz teraz!